Madre de 11 hijos fue golpeada y estrangulada en Huancayo: familiares responsabilizan a su pareja

El caso ha conmocionado a la ciudad de Huancayo por su extrema violencia. Una madre de 11 hijos, identificada como Erlinda Huamaní, fue golpeada y estrangulada con una soga. El cadáver de la mujer, de 55, fue encontrado en una choza.

Familiares de la mujer responsabilizan del crimen a la nueva pareja, identificado como Fortunato Torrealva. Indican que el sujeto, de 70 años, la celaba y golpeaba, pese a las recomendaciones de sus amigos, la víctima no quería dejar a su agresor.

NO HABIDO

Según los hijos de la víctima, el último martes, la mujer salió muy temprano de su vivienda, ubicada a las afueras de la ciudad de Huancayo, rumbo a sus chacras, en la localidad de Miluyo, para observar sus sembríos y nunca regresó.

Médicos forenses señalan que la madre de familia murió con un traumatismo cráneo encefálico y una asfixia mecánica por estrangulamiento. Se conoció que el sospechoso está como no habido, se cree que viajó a la ciudad de Lima.