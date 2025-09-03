Gobierno Regional de Cusco anuncia obra con estética Pokémon

El Gobierno Regional del Cusco se convirtió en tendencia en redes sociales tras difundir un video en el que promociona la culminación de las defensas ribereñas en el distrito de Maranganí, provincia de Canchis. Lo peculiar del material audiovisual es que recurre a referencias del universo Pokémon para destacar la magnitud del proyecto.

El clip, publicado en la cuenta oficial de TikTok de la entidad, arranca con la frase “¡Gobierno Regional, yo te elijo!”, evocando el estilo de la popular saga japonesa. A lo largo del relato, se narra cómo el trabajo de descolmatación del río Vilcanota y la construcción de las defensas ribereñas representan una “megaobra” que busca salvaguardar la vida de los pobladores frente a inundaciones.

Un Onix como símbolo de la obra

El guion del video mezcla la narrativa de los videojuegos con los logros de la gestión regional. Se describe que las nuevas estructuras son “fuertes como Onix”, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia. La pieza también hace énfasis en el costo de la obra, superior a los 199 millones de soles, y en los miles de beneficiarios que ahora cuentan con una infraestructura que promete mayor seguridad y protección ambiental.

Las reacciones en plataformas digitales fueron diversas: mientras algunos usuarios celebraron la creatividad de la campaña, otros consideraron que la comparación resultaba innecesaria para comunicar un proyecto de gran envergadura. De cualquier manera, el video bautizado por los internautas como “PokeGober” se viralizó y puso en vitrina la finalización de una obra de impacto en la región Cusco.