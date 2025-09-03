Capturan a presuntos traficantes con más de 100 kilos de marihuana

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Virú, región La Libertad, permitió la incautación de 105 kilos de marihuana y la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Mostros del Valle”, quienes estarían vinculados a actividades de extorsión y microcomercialización de droga.

La intervención se realizó en la zona de Tanguche, a la altura del kilómetro 485 de la carretera Panamericana Norte, cuando agentes de la División Policial de Trujillo detuvieron un vehículo con destino a Chimbote. En su interior se hallaron seis cajas de cartón que contenían paquetes de marihuana.

Los ocupantes, identificados como Jhon Vizcarra Ruiz, alias “Moco”, presunto cabecilla de la organización, y Jhanilder García Mariño, alias “Topo”, fueron trasladados a la sede del Departamento Antidrogas en Trujillo.

Las primeras investigaciones señalan que el cargamento se originó en la provincia de Santiago de Chuco y tenía como destino las redes de distribución ilegal en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. La PNP indicó que este golpe constituye un avance contra el crimen organizado que opera en el norte del país.

MEGAOPERATIVO ANTIDROGAS EN LA AMAZONÍA

En paralelo, en la región Loreto, la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutó un operativo fluvial en la comunidad nativa San Sebastián, distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla. Allí se erradicaron más de 100 hectáreas de hoja de coca y se destruyeron laboratorios clandestinos, además de 2.8 toneladas de insumos químicos. Según la PNP, estas acciones generaron una pérdida de más de 141 mil dólares a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la zona amazónica.