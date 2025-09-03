Arequipa: decomisan 8 kilos de carne de lagarto en restaurante de Socabaya

Un restaurante del distrito de Socabaya, en Arequipa, fue intervenido tras detectarse que ofrecía platos elaborados con carne de lagarto, un producto cuya venta está prohibida en el Perú. La alerta se originó en TikTok, donde usuarios difundieron videos en los que se mostraban trozos del reptil y la promoción de comidas con esta carne.

RIESGOS SANITARIOS

Durante la inspección, agentes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Policía hallaron cinco trozos de carne de caimán negro (Melanosuchus sp.), con un peso total de ocho kilos. Este hallazgo confirma un caso de comercialización ilegal de fauna silvestre, una práctica que pone en riesgo la biodiversidad amazónica y la salud pública.

Expertos advierten que los caimanes cumplen un rol clave en los ecosistemas amazónicos como depredadores reguladores. Su disminución altera el equilibrio natural y puede generar consecuencias graves. Además, el consumo de carne silvestre sin controles sanitarios eleva el riesgo de enfermedades zoonóticas, es decir, contagios transmitidos de animales a humanos.

SANCIONES Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

El restaurante afrontará un proceso administrativo sancionador por infringir la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que califica como muy grave la comercialización de especies protegidas. Las multas pueden llegar hasta las 5,000 UIT según el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI.

Luis Felipe Gonzáles, representante del Serfor en Arequipa, destacó que la denuncia ciudadana fue clave en el operativo: “Las redes sociales son herramientas al alcance de todos y, si ven un delito, lo pueden denunciar”. El organismo recordó a la población que puede reportar casos similares mediante la aplicación Alerta Serfor, con el fin de frenar el tráfico y consumo ilegal de fauna silvestre.