Chimbote: desbaratan banda que instaló falsa comisaría y oficina de encomiendas para estafar por Internet

Una banda de delincuentes adaptó una vivienda en el asentamiento humano Ramal Playa, en Chimbote, para simular ser una comisaría y una oficina de la empresa de encomiendas para cometer estafas.

Los sujetos pintaron las paredes con el color verde de la Policía Nacional del Perú e instalaron mobiliario y distintivos falsos con el objetivo de estafar a través de internet, dando una apariencia de legalidad a sus operaciones, según informó América Televisión.

La banda criminal ofrecía productos a precios atractivos, como motocicletas, para atraer a víctimas de distintas partes del país. Una vez que los compradores aceptaban la oferta, se les solicitaba el pago del monto acordado bajo la promesa de que el producto sería enviado desde la falsa oficina de encomiendas. Sin embargo, ninguna de las víctimas recibía lo que había comprado.

Detenidos y material incautado

Agentes policiales desmantelaron el montaje y detuvieron a siete personas sindicadas como integrantes de esta banda. Durante la intervención se incautaron todos los objetos utilizados en la simulación, incluyendo material impreso con logos falsificados y el mobiliario que daba apariencia formal a ambos locales ficticios.

Investigaciones en curso

Las investigaciones continúan para determinar el número total de afectados y la posible existencia de más involucrados. No se descarta que esta red haya estado operando desde ese punto durante varios meses.