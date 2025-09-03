Pasaporte electrónico: Migraciones amplía horarios y habilita 100 mil citas en Lima y Callao

En un contexto de alta demanda, el pasaporte electrónico se ha convertido en un requisito esencial para quienes viajan por motivos laborales, académicos o familiares. La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, con el objetivo de atender a más ciudadanos, se implementaron nuevos horarios en agencias y centros MAC, lo que incluye atención incluso los domingos en algunos locales.

NUEVAS CITAS Y COSTOS DEL TRÁMITE

Migraciones confirmó que se habilitaron 100 mil citas en septiembre para gestionar el pasaporte electrónico. El trámite requiere haber pagado previamente la tasa de S/120.90 en el Banco de la Nación o en la plataforma págalo.pe, utilizando el código 01810 junto con el número de DNI del solicitante.

El proceso puede iniciarse en línea, a través de la web oficial de Migraciones, o de manera presencial en las agencias habilitadas. Las autoridades recomendaron a los usuarios acudir con anticipación para evitar retrasos que puedan afectar los planes de viaje, especialmente en temporadas de alta demanda.

HORARIOS EXTENDIDOS

Las modificaciones permiten mayor cobertura en distintos puntos de Lima y Callao. Entre los locales con horarios actualizados destacan:

Agencia Surco (C. C. Jockey Plaza): lunes a sábado de 8:30 a. m. a 8:30 p. m., y domingos de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Norte (Mallplaza Comas): lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera): lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita): lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo): lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Centro MAC Ventanilla y MAC Callao: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Migracentro Puruchuco y Villa María: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., sábados hasta la 1:00 p. m.

Con estos horarios extendidos, los ciudadanos cuentan con más alternativas para tramitar su documento de viaje y evitar contratiempos antes de abordar un vuelo internacional.