La Libertad: ciudadano insulta a policía y este lo noquera de un golpe

Se sospecha que el ciudadano en estado de ebriedad habría insultado al miembro de la PNP y finalmente este reaccionó violentamente.

Un incidente violento entre un ciudadano y un efectivo policial fue registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Huanchaco, región La Libertad. El hecho ocurrió en plena vía pública y el video se difundió en las últimas horas.

En las imágenes se observa a ambos protagonistas intercambiando algunas palabras. Segundos después, el agente de la Policía Nacional del Perú se acerca y propina un golpe directo al rostro del vecino, quien cae al suelo de inmediato.

El momento registrado en video

El ciudadano, según versiones previas, habría lanzado insultos contra el efectivo policial. Tras esa acción, se produjo la agresión física que quedó registrada en la grabación. El clip muestra que todo sucedió en cuestión de segundos.

El material captado por las cámaras de seguridad permite apreciar con claridad el instante del impacto y la reacción de las personas que presenciaban la escena en Huanchaco, localidad ubicada en la región La Libertad.