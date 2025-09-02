La Libertad: reconocido locutor de radio fue asesinado a balazos cuando retornaba a su vivienda

Piden justicia. Vecinos del distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, exigen a las autoridades detener a los responsables del asesinato del locutor Deyvi Melquiades, ocurrido la noche del domingo 31 de agosto.

El reconocido comunicador de Radio Tábocas retornaba a su casa, ubicada en el barrio de San Andrés, tras una larga jornada laboral, cuando fue interceptado por dos sujetos, que se movilizaban en moto, quienes le dispararon cuatro veces sin mediar palabra.

CRECIENTE VULNERABILIDAD

El experimentado hombre de radio murió en el acto. Tras este caso, los hombres de prensa exigen que se garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo en la región, ya que son constantemente amenazados por denunciar actos de corrupción.

Este crimen se suma a la lista de comunicadores asesinados durante el 2025. Antes de Melquiades, fueron ultimados el periodista Gastón Medina en Ica (enero) y Raúl Celis en Iquitos (mayo), lo que refleja la creciente vulnerabilidad de la prensa.