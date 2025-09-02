Cusco: incendio forestal afecta sector de Pacaymayo Bajo dentro del parque de Machu Picchu

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en el sector de Pacaymayo Bajo del parque arqueológico de Machu Picchu, ubicado en la provincia de Urubamba, en Cusco. El siniestro, que consume cobertura vegetal y árboles, se activó pasadas las 14:00 horas del último lunes y se inició a la altura del kilómetro 96 de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu.

Personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura reportó el incidente y junto a trabajadores del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizaron los primeros trabajos de control, los cuales se suspendieron hasta hoy.

Afortunadamente, el fuego no está cerca de zonas habitadas, pero sí afecta la flora y fauna de la zona del parque arqueológico. Autoridades de diversos sectores tuvieron reuniones constantes para planificar cómo combatir las llamas.

Personal y equipos para aplacar incendio

Brigadistas contra incendios del Sernanp, la Policía Nacional y de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu se desplazarán desde Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, por la ruta de Qoriwayrachina, Chachabamba y Machu Picchu Pueblo.

Dos equipos del personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu se organizan para el desplazamiento a la zona con tres hidrolavadoras, un balón de oxígeno, un botiquín e hidratantes, además de llevar alimentos para los brigadistas.