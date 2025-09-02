Senamhi alerta lluvias intensas en Lima y 15 regiones del Perú hasta el 4 de septiembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por lluvias de moderada a fuerte intensidad que afectarán Lima y otras 15 regiones del país. El aviso meteorológico N° 309, de nivel de peligro naranja, se mantendrá vigente entre el martes 2 y el jueves 4 de septiembre, con acumulados que podrían alcanzar hasta 12 milímetros por día en zonas de la sierra sur.

CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO

Las regiones comprendidas en la alerta son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (región), Pasco, Piura, Puno y San Martín. Según Senamhi, en áreas por encima de los 2800 m.s.n.m. podrían registrarse granizadas, mientras que en localidades sobre los 4000 m.s.n.m. se esperan nevadas.

El miércoles 3 se prevé la mayor intensidad de lluvias, con descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar cortes eléctricos, incremento de caudales en ríos, daños en cultivos e interrupciones en vías de comunicación.

RECOMENDACIONES DE INDECI

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales a verificar rutas de evacuación, reforzar la señalización y garantizar la operatividad de centros de salud y compañías de bomberos. Asimismo, pidió a la ciudadanía reforzar los techos de sus viviendas y no intentar cruzar ríos durante la ocurrencia de las lluvias.

Indeci recomendó implementar sistemas de alerta temprana comunitarios y recordó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene monitoreo constante en coordinación con las autoridades regionales. El Senamhi advirtió que estas condiciones podrían repetirse en las próximas semanas, por lo que se mantendrán las actualizaciones a través de sus canales oficiales.