Cusco: policía muere tras enfrentamiento con delincuentes que robaron 25 mil soles

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció en Cusco luego de un enfrentamiento con una banda de delincuentes fuertemente armados. El hecho ocurrió en el centro poblado de Kallacancha, provincia de Paucartambo, donde los criminales perpetraron un asalto en dos negocios, llevándose cerca de 25 mil soles en efectivo y mercancías.

El suboficial Alfredo Quispe Atayupanqui, de 25 años de servicio en la institución, fue alcanzado por disparos durante la persecución y, pese a ser trasladado al hospital de EsSalud de Cusco, perdió la vida horas después. Su muerte ha generado indignación en la región, donde la comunidad y sus colegas lo recuerdan como un agente ejemplar que cumplió su deber hasta el último momento.

El ataque ocurrió la noche del sábado, cuando un grupo de delincuentes descendió de motocicletas y asaltó violentamente los negocios de Kallacancha. Según testigos, los sujetos sustrajeron dinero proveniente de las ventas del día y del alquiler de una cancha sintética, además se llevaron equipos de seguridad y pertenencias personales. Tras la fuga, abandonaron la camioneta utilizada en el escape en una carretera cercana.

POSIBLE VÍNCULO CON MINERÍA ILEGAL

La Región Policial de Cusco desplegó 50 agentes en la zona, con apoyo de rondas campesinas, para dar con los responsables del crimen. El general PNP Julio César Becerra aseguró que se intensificarán los operativos y no se permitirá que el asesinato quede impune. Las primeras investigaciones apuntan a que los autores estarían ligados a redes de minería ilegal, actividad que viene generando conflictos en la región.

El suboficial deja a dos hijos de 18 y 12 años en la orfandad. Su esposa pidió apoyo económico y psicológico para la familia, destacando la entrega de Alfredo Quispe Atayupanqui, quien había sido asignado recientemente al Puesto de Auxilio Rápido de Carhuayo.