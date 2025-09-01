¿Eres jubilado? Revisa aquí el cronograma y la guía para cobrar pensión en septiembre

Más de 769 mil jubilados recibirán sus haberes de acuerdo con un cronograma diferenciado por regímenes y apellidos.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció el inicio del desembolso de pensiones correspondientes al mes de septiembre para miles de jubilados en el Perú. A partir del viernes 5, los beneficiarios podrán cobrar sus haberes en bancos, cajeros y agentes autorizados, con la finalidad de brindar mayor accesibilidad y seguridad.

Cronograma oficial de pagos

El calendario dispuesto por la ONP se aplicará de la siguiente manera:

Régimen 19990 (704 766 pensionistas)

Viernes 5 de septiembre: Apellidos de la A a la C.

Lunes 8 de septiembre: Apellidos de la D a la L.

Martes 9 de septiembre: Apellidos de la M a la Q.

Miércoles 10 de septiembre: Apellidos de la R a la Z.

Otros regímenes (65 127 pensionistas en total)

Jueves 11 de septiembre: Régimen 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Cómo obtener la constancia de pago en línea

La ONP recuerda a los usuarios que pueden descargar su comprobante de pago de manera gratuita a través de onpvirtual.pe, utilizando su clave virtual.

Pasos para generar la clave virtual si aún no la tienes:

Ingresar a la sección “Tu zona segura” en onpvirtual.pe. Seleccionar la opción “Quiero mi clave virtual”. Completar los datos personales solicitados. Validar el código de seguridad enviado al correo registrado.

Canales de atención

Para consultas, los pensionistas pueden comunicarse con el servicio “ONP Te Escucha” llamando al (01) 634 2222, opción 1, disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y 5:30 p. m.