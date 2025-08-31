Unas 200 personas invadieron zona arqueológica en Nazca: llevaron esteras y cartones para instalarse

Según informaron las autoridades, unas 200 personas invadieron la tarde de ayer una zona arqueológica en el sector de Buena Fe, ubicado en la provincia de Nazca, región Ica. El lugar alberga geoglifos milenarios, incluyendo uno conocido como “el telar”.

Los ocupantes ingresaron con esteras, cartones y palos para delimitar espacios. El área no está cercada ni tiene vigilancia permanente, lo que facilitó el ingreso de estas personas, que lamentablemente causaron irreparables daños en la zona arqueológica.

SANCIONES EJEMPLARES

Funcionarios del Ministerio de Cultura solicitaron el apoyo de la policía para proceder con el desalojo de los invasores, pero al coincidir con la celebración del Día de la Policía Nacional, no hubo presencia policial efectiva en el lugar del incidente.

Las autoridades gestionan el desaojo inmediato de estas personas antes que sigan afectado las estructuras arqueológicas del lugar. Esperan que reciban sanciones ejemplares para evitar situaciones similares en el fututo, informa Canal N.