Mujer fue golpeada y asesinada de 20 puñaladas en Tacna: deja dos menores en la orfandad

El suceso se registró anoche al interior de una casa de tres pisos ubicada en la asociación de vivienda 28 de Agosto, distrito Gregorio Albarracín, región Tacna. El agresor sería el hermanastro de la víctima y habría actuado bajo los efectos de la droga y el alcohol.

Según primeras versiones, Verónica Q. T. (35), fue a la habitación de Cristian L. T. (24) y le reclamó por estar gritando y escuchando música a todo volumen. En respuesta, el iracundo muchacho la golpeó hasta dejarla casi inconsciente y luego la apuñaló 20 veces.

MUY AGRESIVO

Los gritos de auxilio de la mujer hicieron que los familiares llamen a la policía y serenos, quienes al llegar tuvieron que realizar enormes esfuerzos para poder controlar al agresor, que gritaba incoherencias y los amenazaba con el puñal si lo detenían.

Luego de una hora lo lograron reducir y trasladar a la comisaría. La mujer deja dos menores hijos en la orfandad. Vecinos señalaron que había días en que el sujeto estaba muy agresivo, por lo que recomendaron a la familia internarlo en un centro especializado.