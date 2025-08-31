Huancavelica: cuatro muertos y un herido grave deja despiste y caída de camioneta a un abismo

Según se conoció, la tragedia se registró la tarde de ayer en una curva del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Las víctimas regresaban de una fiesta de Santiago realizada en el centro poblado de Villa Real.

Testigos revelaron que de un momento a otro la camioneta se despistó, aparentemente por la excesiva velocidad, y cayó a un abismo; fallecieron cuatro personas y uno quedó gravemente herido. En la unidad viajaban ocho personas.

RESCATE DE CUERPOS

Aunque la identidad de las víctimas no fue revelada, trascendió que se trataba de integrantes de una misma familia. Los otros tres ocupantes que resultaron con lesiones leves eran amigos que los acompañaron a la festividad.

Tras conocer sobre la tragedia, varios "santiagueros" llegaron hasta el lugar del accidente y bajaron al abismo para colaborar con la policía en la recuperación de los cuerpos. Los heridos fueron llevados a un nosocomio cercado.