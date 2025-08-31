Santa Rosa de Loreto: Gobierno construirá mercado flotante para fortalecer comercio fronterizo

En medio de gran expectativa de sus autoridades y vecinos, el premier Eduardo Arana llegó ayer al distrito de Santa Rosa de Loreto, para informar sobre los avances de la Mesa de Trabajo instalada en Lima para impulsar el desarrollo de la jurisdicción.

Entre los principales anuncios está la construcción de un mercado flotante en Santa Rosa de Loreto, que facilitará a los comerciantes locales vender sus productos tanto en la región como en las zonas fronterizas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

CENTRO DE SALUD

Luego, visitó el sector donde se instalará una torre de control móvil en el aeródromo de Caballococha, infraestructura que permitirá fortalecer la conectividad aérea, mejorar la seguridad en la zona de frontera y reafirmar la presencia del Estado.

Finalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la creación de una unidad ejecutora en Caballococha, que permitirla la realización de diversas obras para la zona, entre ellas la construcción de un nuevo centro de salud.