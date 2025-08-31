Vecinos atrapan y golpean a ladrón en Piura: Denuncian que son víctimas de constantes asaltos

Vecinos de la urbanización Las Colinas del Chira, ubicada cerca de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Sullana, región Piura, atraparon anoche a un delincuente, cuando trataba de ingresar a una vivienda.

Los indignados moradores, que se han organizado ante los constantes robos a casas, golpearon al hombre y lo amarraron a un poste de concreto. Algunos pedían que lo quemen, pues es reincidente, antes que llegue la policía.

MÁS PATRULLAJE

El ladrón lloraba y rogaba que no lo quemen, los policiales llegaron, desataron al hombre y lo trasladaron a la comisaría del sector. Varios vecinos muy molestos señalaban que seguramente el sujeto volverá a las calles en unos días.

Los residentes piden que el patrullaje de la Policía y del Serenazgo sea constante en la zona. Además, advirtieron a los delincuentes que si son atrapados, serán castigados de la misma forma como ha ocurrido con dicho sujeto.