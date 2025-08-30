Sicarios matan de 10 balazos a sujeto en Áncash: su acompañante quedó gravemente herido

Según primeras informaciones, sicarios asesinaron anoche de 10 balazos a un exrecluso en el asentamiento humano Costa Verde, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash.

El fallecido fue identificado como John Ángeles López y su muerte se produjo en plena vía pública. Junto con la víctima estaba su amigo Luis Changuaque, quien resultó gravemente herido.

AJUSTE DE CUENTAS

Changuaque Ñiquen se encuentra internado en el Hospital Regional Eleazar Guzmán, donde el personal médico informó que su estado es delicado, sus familiares evitaron declarar a la prensa.

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de criminalística, quienes encontraron diez casquillos de bala. La Policía Nacional continúa con las indagaciones, aunque se sospecha de un ajuste de cuentas.