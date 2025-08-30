Extranjeros residentes podrán participar elecciones tras inscripción y nuevas reglas del Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó un nuevo reglamento que regula la participación de ciudadanos extranjeros residentes en los procesos electorales municipales. Se trata del Reglamento RE-006-DRE/003, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000147-2025/JNAC/Reniec, que fija los procedimientos para que puedan solicitar su inscripción en el padrón.

Procedimiento y requisitos

La norma señala que los extranjeros mayores de 18 años, con más de dos años continuos de residencia en el Perú, podrán registrarse para ejercer su derecho en elecciones municipales, salvo en las zonas fronterizas definidas en el Anexo N° 05. Para ello deberán acudir de forma personal y voluntaria a las oficinas y agencias del Reniec, siempre que cuenten con plena capacidad civil y no tengan impedimentos contemplados en el artículo 33 de la Constitución.

En cuanto a los plazos, se precisa que en elecciones municipales ordinarias la inscripción estará abierta desde 90 días antes del cierre del padrón electoral y concluirá diez días antes de dicho cierre. En el caso de comicios municipales complementarios, el registro comenzará al día hábil siguiente de la declaración de nulidad emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y finalizará al día hábil siguiente de la convocatoria oficial.

Finalmente, el reglamento aclara que, si un extranjero reside en un distrito recientemente creado, los dos años de permanencia exigidos se contabilizarán considerando el tiempo que haya vivido en la circunscripción de origen que dio lugar a la nueva jurisdicción.