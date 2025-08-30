Colegio de Chincha dispone reubicación de estatua de John F. Kennedy: por años estuvo en el patio principal

Esta semana, la estatua del expresidente estadounidense de John F. Kennedy fue retirada del patio principal de la institución educativa que lleva su nombre, en Chincha. La reubicación se ejecutó tras las observaciones luego del último simulacro de sismo.

Especialistas del sector educación recomendaron dicha medida pues durante el ensayo de seguridad, se descubrieron alarmantes deficiencias en las rutas de evacuación, además de la falta de espacios seguros para los escolares durante una emergencia.

EN LA DIRECCIÓN

La estatua donada por la promoción 1989, durante años estuvo en el patio central. Era el primer atractivo de la escuela, que recibió a todos los visitantes que llegaban. La imagen seguirá en el centro educativo, pero ahora estará en una oficina de la dirección.

Cabe señalar que, en el simulacro, además se advirtió que las unidades de rescate, así como las ambulancias, no tenían una ruta de ingresó libre a la escuela, ya que las calles que rodean el centro educativo son utilizadas por los vecinos como estacionamiento.