Encuentran bebé que habría sido sustraída del Hospital Belén de Trujillo: una mujer está detenida

Según informó la Gerencia Regional de Salud de Trujillo, policías ubicaron a la recién nacida que habría sido sustraída, en la víspera, del interior del Hospital Belén. Supuestamente una mujer vestida de enfermera se la llevó.

Como se sabe, la bebé de un día y medio de nacida fue llevada por una supuesta enfermera. Le dijo a la madre, que la estaba cuidando, que la trasladaba a otra área del hospital para realizarle exámenes importantes, informa RPP.

ATENCIONES MÉDICAS

En horas de la madrugada, la bebé se reencontró con su madre, quien se mostró agradecida con la policía por haber ubicado a su pequeña. Luego, la menor fue sometida a atenciones médicas para garantizar su buen estado de salud.

Por otro lado, la policía ha intervenido a la mujer (de 20 años), que presuntamente actuó como la falsa enfermera, en una casa de la urbanización Las Casuarinas. Todos sus movimientos fueron captados por cámaras de seguridad.