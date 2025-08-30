María del Carmen Alva: Contraloría encontró fallas en la construcción del Hospital de Andahuaylas

La parlamentaria María del Carmen Alva reveló que la Contraloría descubrió que el Hospital de Andahuaylas, en la región Apurímac, no es antisísmico, por lo que la obra, cuya construcción está paralizada, tendría que ser demolida. Dijo también que llama la atención que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) no se haya percatado del detalle.

“La obra está paralizada desde el 2014, tiene problemas en los expedientes (…) desde enero de este año, la obra pasó al Pronis que ha dado conformidad en varios entregables. Cuando entró la Contraloría, les ha llamado la atención que el Pronis no se percató que la construcción no es antisísmica”, explicó.

EN TODAS PARTES

“Recién ha entrado Contraloría a decir que tienen que demoler no sé cuántos pisos, entonces mejor que demuelen todo el hospital que han construido. Esto es tierra de nadie, pero lamentablemente se ve en todas partes. En Iquitos es igual, te vas a Puno y es igual, en todas partes”, acotó indignada Alva Prieto.

Asimismo, la legisladora de Acción Popular denunció, en amplia entrevista con RPP, que ha evidenciado que los ciudadanos realizan largas colas para acceder a una atención médica, en los módulos de contingencia instalados a un costado de la referida construcción inoperativa.