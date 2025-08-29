¡Juntos hasta en la criminalidad! Capturan a enamorados que robaban en locales nocturnos de Huancayo

La ola de inseguridad ciudadana no solo azota a Lima, sino que a otras regiones del país. Esta vez, en un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervino a una pareja de enamorados que se dedicaba al robo en locales nocturnos de Huancayo.

Araceli Herhuay Mallqui (33) y Edgar Julca Reyes (37), fueron las personas intervenidas previo a que intentaran escapar a través de un vehículo con una máquina de coser, la cual buscaron camuflarla por medio de una bolsa.

Tras ser intervenidos, el propietario del establecimiento donde habían ultrajado el objeto se apersonó hasta la ubicación de los agentes de la PNP y pudo reconocer su artefacto, que muy poco iba a desaparecer a manos de los hampones.

PERTENECERÍAN A UNA BANDA CRIMINAL

En medio de la investigación de la Policía, no se descarta que los detenidos formarían parte de la banda criminal conocida como ‘Los Luciérnagos’, quienes se dedicarían al robo de locales nocturnos en Huancayo, por lo que, se pidió mayor vigilancia en las calles de la ciudad.