María Corina Machado asegura que Maduro y el chavismo tiemblan ante operación militar de EEUU

Foto Perú 21

Desde la clandestinidad y mediante un video difundido en sus redes sociales, María Corina Machado, la lideresa opositora del régimen de Nicolás Maduro, envió a sus compatriotas un mensaje de optimismo señalando que para su país “el momento es ahora”.

“¡Esta es la Venezuela que viene! Aquí puedes ver, en solo cuatro minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país", expresó en su mensaje.

COSTAS VENEZOLANAS

“La transición ya empezó. Te presento la ‘Venezuela Tierra de Gracia’ que estamos construyendo. ¿Tú qué harás en esa Venezuela? Escribe en los comentarios dónde y qué te ves haciendo. #VenezuelaTierraDeGracia“, agregó la incansable lideresa opositora.

Dijo también que el dictador Nicolás Maduro y el chavismo tiemblan ante la operación militar estadounidense en las costas venezolanas, asegura que la llegada de barcos de guerra preocupa al gobierno cuyos miembros estarían buscan refugio en naciones de la región.

CARTELES DEL NARCOTRÁFICO

Al respecto la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt saludó que más países apoyen una eventual iniciativa militar de Estados Unidos para combatir los carteles del narcotráfico, en los que asegura que están involucrado los integrantes del Gobierno de Venezuela.

Según datos extraoficiales, más de 4,000 militares, entre ellos unos 2,000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por el presidente Donald Trump, para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe e interceptar barcos cargados con droga.