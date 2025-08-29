Profesor es investigado por presunta violación a una escolar en Puno: tiene varias denuncias similares

El maestro de un colegio del distrito de Platería, en la región de Puno, cuya identidad se mantiene en reserva, fue denunciado por el presunto delito de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de dos alumnas.

Al respecto, el representante de la UGEL Puno señaló que tras conocerse la denuncia se iniciaron las indagaciones, están en curso a través de las oficinas de Convivencia Escolar y la Comisión de Procesos Administrativos.

VIAJE A BOLIVIA

Cabe señalar que en el colegio existen cuatro denuncias adicionales contra el docente por temas similares. Las estudiantes, ambas de 17 años, revelaron que el ataque sexual ocurrió durante un viaje escolar a Bolivia.

Fueron las madres de las menores quienes denunciaron los hechos en la comisaría del distrito de Platería, En las próximas horas las muchachas pasarán por la cámara Gesell, como parte del proceso de investigación.