Docentes protestan exigiendo mejoras salariales en Puno: marcharon y bloquearon carreteras

Profesores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) protestaron en la región Puno. Interrumpieron por varias horas las principales carreteras de accesos a la ciudad, como parte de un paro preventivo de 24 horas.

Luego los docentes se concentraron en la Plaza de Armas, donde expusieron sus demandas, mejores salarios y condiciones laborales. Señalaron que si sus requerimientos no son atendidos por las autoridades del sector educación radicalizarán su medida de fuerza.

INTERESES GREMIALES

Tras exponer sus pedidos, los maestros marcharon por las principales calles del centro histórico de Puno, generando gran congestión vehicular. Llegaron para participar de la protesta delegaciones de educadores de todas las provincias de la región.

Según los dirigentes, arribaron docentes provenientes de las provincias de Lampa, Carabaya, San Román, Melgar, Chucuito, El Collao y Yunguyo. Asimismo, negaron que la protesta tenga un tinte político, solo buscan reivindicar la labor docente.