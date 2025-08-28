Banco de la Nación inicia devolución del Reintegro 4 del Fonavi: cronograma de pagos y link oficial

El esperado pago del Reintegro 4 del Fonavi ya tiene fecha confirmada. La Comisión Ad Hoc aprobó la devolución que beneficiará a 73.739 fonavistas entre titulares vivos y herederos de fallecidos. Según el cronograma, los desembolsos se realizarán en las ventanillas del Banco de la Nación a partir del jueves 28 de agosto, previa consulta del padrón en línea.

CRONOGRAMA DE PAGOS

El Banco de la Nación precisó que el pago se efectuará de acuerdo al último número del documento de identidad:

DNI terminado en 0 y 1 → jueves 28 de agosto.

DNI terminado en 2 y 3 → viernes 29 de agosto.

DNI terminado en 4 y 5 → lunes 1 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7 → martes 2 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9 → miércoles 3 de septiembre.

Además, el registro de herederos se abrirá desde el lunes 8 de septiembre, independientemente del número de DNI, según confirmó Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc.

MONTO Y BENEFICIARIOS

Este nuevo pago considera a beneficiarios de las listas 1 a la 19 que ya recibieron devoluciones en procesos anteriores. El padrón incluye a 62.246 fonavistas vivos y a 11.493 herederos de titulares fallecidos, priorizando a quienes tenían 68 años (y 89 años en el caso de fallecidos) al 31 de julio de 2025.

Para esta entrega, el Estado destinó S/351 millones 485 mil 598, según la Resolución Administrativa publicada en el diario oficial El Peruano. La consulta para verificar si corresponde el pago ya está disponible en la web oficial.