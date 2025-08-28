Camión lleno de pavos se volcó en la Panamericana Sur y pobladores intentan saquearlo en Cañete

En Cañete, un camión tráiler cargado de pavos se despistó y fue aprovechado por decenas de pobladores y hasta otros choferes que pasaban por el lugar, que intentaron saquearlo aprovechando la confusión y el desorden tras el accidente.

El hecho ocurrió cuando el chofer del vehículo de carga pesada perdió el control y terminó volcándose en plena vía.

APROVECHARON EL ACCIDENTE PARA EL SAQUEO

El accidente provocó una gran congestión vehicular, el cual fue aprovechado por conductores y vecinos de la zona para intentar saquear la mercadería.

Cabe señalar que, rápidamente al lugar llegó personal de la Policía Nacional y personal de serenazgo para restablecer el orden y resguardar la mercadería.

Con el paso de los minutos la calma volvió y el pesado vehículo y lo que quedaba de su mercadería fueron retirados de la vía, liberando el libre tránsito en el lugar.