SUNAT recauda S/388 millones de Netflix, OnlyFans, Spotify y otras plataformas digitales

El impuesto ya reúne a más de 100 plataformas inscritas en el RUC. Sin embargo, servicios de taxi por app, criptomonedas y contenidos digitales aún deben registrarse.

Desde diciembre de 2024 entró en vigor la obligación de que las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en el Perú paguen el Impuesto General a las Ventas (IGV). A ocho meses de su aplicación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que la recaudación ya supera los S/388 millones, monto proveniente de las principales plataformas de entretenimiento, comercio y transporte digital.

Más de 100 plataformas en el RUC

El padrón de contribuyentes ya incluye a más de un centenar de compañías tecnológicas y de servicios en línea, entre las que figuran Netflix, TikTok, Google, Spotify, Airbnb, Tinder, OnlyFans, Booking, Disney, Amazon, Microsoft y Facebook. Estas representan más del 80% del mercado digital en el país. Con su registro en el RUC, las empresas quedan obligadas a declarar y pagar el impuesto correspondiente sin necesidad de tener domicilio fiscal o representante legal en territorio peruano.

La autoridad tributaria remarcó que la medida busca igualar las condiciones frente a los proveedores nacionales, que ya venían aplicando el IGV en sus operaciones. Asimismo, aclaró que aún existen plataformas que continúan operando en Perú sin haberse inscrito, especialmente en sectores como servicios de taxi por aplicativo, venta de criptomonedas o generación de contenidos en línea. Para estos casos, se vienen intensificando acciones de fiscalización.

De acuerdo con la SUNAT, el cobro del IGV digital es una de las medidas clave en el camino del Perú hacia la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se suma a experiencias similares implementadas en países de la región como México, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador, así como en la Unión Europea.