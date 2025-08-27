¡Atención! más de 4 millones de balones de gas adulterados ponen en riesgo a los hogares

La seguridad de millones de peruanos está en riesgo por la masiva circulación de balones de gas GLP adulterados. Según datos de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) y de Osinergmin, más de cuatro millones de cilindros defectuosos se encuentran actualmente en el mercado, lo que significa que siete de cada diez hogares podrían estar usando balones en mal estado.

RIESGOS COTIDIANOS EN HOGARES

Los cilindros adulterados presentan óxido, abolladuras y peso reducido, pues parte del contenido es extraído y revendido de forma fraudulenta antes de regresar al mercado. Muchos son disimulados con marcas reconocidas, engañando a los consumidores y exponiéndolos a accidentes graves.

Limagás advirtió que los casos de deflagraciones han aumentado debido al avance del mercado informal. Su campaña “Tu seguridad no tiene precio” recomienda a los usuarios verificar siempre el estado del envase, exigir precintos intactos y adquirir los balones únicamente en puntos oficiales de venta.

MERCADO INFORMAL Y FALTA DE CONTROL

El problema se agrava por la alta demanda nacional: más de 7 millones de hogares y 650 mil vehículos utilizan GLP en el Perú. La dependencia de Camisea y la falta de infraestructura de almacenamiento en el Callao dificultan la oferta, lo que abre espacio para el comercio ilegal.

Gremios y autoridades regulatorias han solicitado endurecer las sanciones, fortalecer la supervisión y cerrar vacíos legales que permiten la proliferación de balones adulterados. Hasta ahora, las campañas educativas y los controles han sido insuficientes, lo que confirma la urgencia de implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los consumidores.