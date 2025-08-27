Cancillería del Perú condena ataques de Israel en Gaza y pide alto al fuego inmediato

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el Comunicado Oficial 035-25, en el que expresó “su grave preocupación por las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza”, señalando que estas han derivado en “el reciente fallecimiento de 20 personas en el Hospital Nasser en Jan Yunis”. El pronunciamiento agrega que el Perú rechaza “los anuncios sobre la expansión de los asentamientos de dicho país en Cisjordania y el control militar de la ciudad de Gaza”, considerando sus efectos sobre “la población civil y sus condiciones básicas de vida”.

Llamado a la paz y respeto al derecho internacional

El documento recalca que el Estado peruano “reitera su firme llamado al respeto irrestricto del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, exhortando además a “redoblar los esfuerzos internacionales en la consecución de la solución de dos Estados, Palestina e Israel, que vivan en paz dentro de fronteras seguras y mutuamente acordadas”.

En su comunicado, la Cancillería también se adhirió a las preocupaciones expresadas por organismos internacionales. “El Perú se suma a las declaraciones formuladas por el secretario general de las Naciones Unidas”, destacando en particular “la situación de hambruna y la afectación a los niños en Gaza”. De igual modo, se hizo eco de “la necesidad de alcanzar inmediatamente la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego”.

Finalmente, el pronunciamiento remarcó que el país “se une al llamado de Su Santidad el papa León XIV en favor de la paz y la justicia en la región” y reafirmó su “compromiso con la búsqueda de la paz, la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente”. El comunicado concluye formulando votos para que las negociaciones “conduzcan a una paz duradera en la región”.