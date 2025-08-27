Conoce cómo afiliar a tu pareja a EsSalud en 2025: guía paso a paso

EsSalud permite asegurar a cónyuges y convivientes del titular con requisitos sencillos y un trámite rápido.

En el Perú, los trabajadores que cuentan con EsSalud pueden registrar a sus parejas como beneficiarias, sin importar si están casados o no. De esta forma, cónyuges y convivientes tienen acceso a servicios médicos, hospitalización y campañas de prevención que brinda el seguro social.

¿Qué requisitos debo cumplir para afiliar a mi pareja en EsSalud?

Para que el proceso sea rápido y sin contratiempos, el asegurado debe presentar documentos que acrediten la relación y completar un formulario específico. Los requisitos básicos son los siguientes:

Copia simple del acta de matrimonio (en caso de cónyuges).

Documento de Reconocimiento de Unión de Hecho , validado por Resolución Judicial o Escritura Pública (en caso de convivientes).

Formulario N.º 1010 , disponible en la página oficial de EsSalud.

DNI del titular y DNI de la pareja.

¿Cómo hago el trámite para inscribir a mi conviviente o cónyuge?

El procedimiento puede gestionarse de dos maneras:

A través de la empresa donde trabajas: Pregunta si ofrecen el servicio de inscripción de dependientes.

Entrega la documentación solicitada.

Completa el formulario para que tu pareja sea añadida como derechohabiente. En las oficinas de EsSalud: Presenta los documentos requeridos junto con los DNI.

Solicita asistencia del personal encargado para completar el proceso.

¿Cómo verificar si mi pareja ya está asegurada?

Una vez enviado el trámite, el asegurado puede confirmar el estado de la inscripción ingresando a la plataforma VIVA EsSalud:

Accede con tu DNI, Carné de Extranjería, pasaporte, PTP o RUC.

Dirígete a la opción “Mis registros de derechohabientes” .

Verifica si tu cónyuge o conviviente ya figura como beneficiario.

De esta manera, la pareja del titular queda formalmente acreditada y puede acceder a consultas médicas, hospitalización y demás beneficios que ofrece EsSalud en todo el país.