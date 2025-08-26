Loreto: bebé tratada de grave enfermedad regresa a embarcación para agradecer al personal

Una guerrera, así fue considerada la bebé Dariana, quien cuando tenía siete días de nacida acudió junto a su madre al BAP Corrientes, una embarcación fluvial que se instaló en la comunidad nativa Puerto Belén (Loreto), para realizar su trámite de DNI, pero durante la gestión, los médicos de turno se percataron que la menor presentaba una fuerte infección umbilical.

Así lo informó el director ejecutivo del Programa Nacional PAIS, Fidel Pintado, quien indicó que este hecho ocurrió en marzo del presente año. “De manera inmediata y en coordinación entre el programa PAIS, la Marina de Guerra y la Diresa Loreto, se hizo una referencia a un hospital de mayor complejidad, donde atendieron a la bebé, quien fue diagnosticada con gangrena en el ombligo”, señaló.

Después de cinco meses, la menor, junto a su madre Mayra Urquia, regresó al BAP Corrientes para su control de Crecimientos y Desarrollo (CRED). Luego de su atención, se reencontró con el personal que la atendió para agradecerles por salvarle la vida. Ella fue recibida entre aplausos.

“Me siento alegre, tranquila de que mi bebé esté bien. Regresé al BAP para el control médico de mi bebita. Les agradezco a todos por el apoyo”, señaló la madre de la menor.

En lo que va del año, se atendió a 4275 niños y niñas menores de 5 años de Loreto, Ucayali y Puno, quienes accedieron de manera adecuada, oportuna e individual a una atención sobre su crecimiento y desarrollo.