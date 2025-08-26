Caja Huancayo inaugura oficina de inclusión amazónica y realiza importante contribución social en beneficio de la salud y educación del distrito de Santa Rosa de Loreto

Reafirmando su compromiso con la inclusión financiera y desarrollo social, Caja Huancayo inauguró una moderna oficina de inclusión amazónica en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la frontera con Colombia. Es la primera vez que una Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) llega a esta zona, que ha sido históricamente olvidada por el Estado peruano.

La llegada de Caja Huancayo a Santa Rosa es un paso significativo para el progreso económico y social del distrito. La institución financiera comprometida con la comunidad local, trabaja para entender sus necesidades, brindando mayores facilidades a los pobladores con soluciones financieras personalizadas que contribuyan al desarrollo sostenible de la zona.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades locales, funcionarios de la Institución Educativa y del Centro médico comunitario, la Junta General de Accionistas, el Directorio, Gerencia Mancomunada de la entidad financiera, representantes de la Fundación Caja Huancayo y la comunidad, quienes destacaron la importancia de contar con un servicio financiero cercano que contribuirá al progreso económico de la isla.

Asimismo, en el marco de su compromiso con la sostenibilidad como miembro signatario de la Red para el Financiamiento de la Amazonia y sentido de responsabilidad social por el desarrollo de las comunidades amazónicas. realizó la entrega de un importante donativo a favor de la salud y la educación de la población.

El aporte consistió en la entrega de laptops para los docentes del IE N°601014 República del Perú, así como pantallas led para las aulas escolares, pizarras blancas y equipo de sonido en el centro educativo. Asimismo, se hizo entrega de equipos para atenciones médicas, pediatría, servicio de odontología, equipo tecnológico para el área administrativa y staff del personal de salud, así como el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud comunitario de Santa Rosa de Loreto, con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar las condiciones educativas de niños y jóvenes.

De esta manera Caja Huancayo con 37 años de vida institucional, continúa consolidándose como la Caja del Perú, acercando sus servicios a cada rincón del territorio nacional y contribuyendo activamente al desarrollo sostenible de las comunidades.