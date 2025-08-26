Entre el 5 y 7 de septiembre se ofrecerán más de 100 vacantes a jóvenes peruanos durante feria laboral virtual liderada por Nestlé, con el apoyo de LinkedIn

Según el INEI, la tasa de desempleo juvenil (entre personas de hasta 24 años) se ubicó en 11,3 % durante el primer semestre del año 2025 (datos correspondientes al trimestre móvil marzo‑abril‑mayo).

Entre el 5 y 7 de septiembre, Nestlé, con el apoyo de más de 110 empresas aliadas, realizará una nueva edición de la Feria Laboral Virtual, donde LinkedIn, la mayor red profesional online a nivel mundial, jugará un rol clave. Ofrecerán más de 100 vacantes a jóvenes de Perú, y 10 000 en toda Latinoamérica. Esta acción se da en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que este año se llevará a cabo en Colombia, que espera reunir a más de 3 000 participantes de Perú, Colombia, Chile y México.

Esta plataforma virtual y 100% gratuita contará con expertos de LinkedIn que brindarán charlas en vivo con importantes tips para mejorar el perfil profesional y fortalecer la marca personal. Además, 110 empresas destacadas de la región, como Interbank, Apoyo Comunicación, Arca Continental, Papa Jhon’s, entre otros, ofrecerán vacantes en áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, manipulación de alimentos, entre otras.

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región. Estamos seguros de que este tipo de iniciativas tienen el potencial no solo de transformar vidas sino comunidades, para hacer de Perú un país aún más competitivo, de la mano de nuestros talentos más jóvenes” comentó Mariana Albino, directora de Recursos Humanos de Nestlé Perú.

Esta feria busca mitigar el alto índice de desempleo juvenil en Perú, que, de acuerdo con el INEI, en el trimestre móvil marzo‑abril‑mayo de 2025 alcanzó el 11,3 % entre jóvenes menores de 25 años. Por su parte, la OIT estimó que el desempleo juvenil en Latinoamérica se ubicó en 13,8 % durante el 2024, lo que evidencia la urgencia de impulsar iniciativas que fortalezcan la empleabilidad juvenil en la región.

La Feria Laboral Virtual hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes, con la que Nestlé busca brindar oportunidades de generación de ingresos a más de 10 millones de jóvenes a nivel global para 2030. Las inscripciones a la jornada ya están abiertas y se puede realizar el registro a través de la página web https://www.creadoresdelcambionestle.com.