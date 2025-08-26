Crédito hipotecario Banco de la Nación 2025: ¿Qué requisitos necesito para acceder?

El Banco de la Nación anunció las condiciones de acceso a sus créditos hipotecarios para este 2025, con el objetivo de facilitar la compra de vivienda formal a trabajadores y pensionistas del sector público. Según la entidad, los solicitantes deberán demostrar ingresos mínimos de S/800 mensuales para acceder al financiamiento, que permite cubrir hasta el 90% del valor comercial del inmueble.

REQUISITOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS

Los préstamos están dirigidos a personas entre 18 y 74 años y 6 meses, con la posibilidad de solicitar desde S/15 mil como monto mínimo. El banco exige que el solicitante y su cónyuge tengan una calificación crediticia “Normal” en la Central de Riesgos de la SBS, quedando excluidos quienes figuren como “CPP”, “Deficiente”, “Dudoso” o “Pérdida”. Además, se requiere contratar un seguro de desgravamen y otro contra todo riesgo para el inmueble.

El endeudamiento también es evaluado: solo califican quienes no tengan más de cuatro deudas activas con distintas entidades financieras, incluyendo al propio Banco de la Nación.

Para solicitar el préstamo, los interesados deberán presentar DNI vigente, boletas de pago recientes, Tarjeta Débito Multired activa, constancia de nombramiento o resolución de cese y, de ser el caso, la partida de matrimonio certificada. Si el solicitante ya posee créditos vigentes, deberá adjuntar estados de cuenta y cronogramas de pago.

La entidad anunció además que, junto con el Fondo Mivivienda, prepara un nuevo producto financiero para la compra de terrenos, el cual se espera esté disponible antes de finalizar 2025. Esta alternativa buscará formalizar la adquisición de predios inscritos en Sunarp, ampliando las opciones de financiamiento habitacional para empleados del sector público.