Tumbes: extranjero es condenado a 6 años de cárcel por intentar pasar municiones de guerra a Ecuador

La intervención se produjo cuando el extranjero intentaba cruzar las municiones por el Puente Internacional de Aguas Verdes, que conecta Perú con Ecuador.

El ciudadano venezolano José Luis Reverón Peña, intervenido el último jueves en posesión de 37 cajas de municiones, fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión efectiva tras ser procesado en flagrancia, informó el Ministerio Público en la región Tumbes.

La intervención se produjo cuando Reverón Peña intentaba cruzar las municiones por el Puente Internacional de Aguas Verdes, que conecta Perú con Ecuador. Para ello, utilizó el servicio de un estibador, a quien le pagó un dólar por trasladar las cajas.

ACEPTÓ SU CULPABILIDAD

Durante la audiencia, el ciudadano extranjero aceptó su culpabilidad en el marco de un acuerdo de terminación anticipada. Esto permitió que el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria dictara sentencia inmediata y dispusiera, además, el pago de S/ 2,500 de reparación civil a favor del Estado peruano.

El Ministerio Público resaltó que este resultado evidencia la importancia de la acción rápida y coordinada entre Fiscalía y Policía en la lucha contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas y municiones en la frontera norte.