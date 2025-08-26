Ayacucho: intervienen camión y hallan 446 kilos de clorhidrato de cocaína

La Policía detuvo al conductor del vehículo, quien llevaba la droga en 400 paquetes escondidos en la tolva. El caso está en investigación a cargo del Ministerio Público.

Un operativo de la Policía Nacional permitió incautar este lunes un total de 446 kilos de clorhidrato de cocaína en la provincia de Huanta, región Ayacucho. La intervención se produjo a la altura del puente 8, en el distrito de Silvia, cuando agentes descubrieron que un camión transportaba la ilegal mercancía camuflada en costales dentro de la tolva.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo se trasladaba desde la provincia de La Mar con destino a la ciudad de Huamanga. En la acción fue detenido el conductor, identificado como Roberth Félix Meza Ponce, de 40 años, quien además portaba tres celulares, mil 580 soles y diez dólares en efectivo.

Los agentes contabilizaron un total de 400 paquetes con la sustancia ilícita, cuyo peso aproximado alcanza los 446 kilos. La droga quedó incautada y será sometida a las pericias correspondientes para determinar su pureza y procedencia.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La investigación está ahora en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, que evaluará el grado de participación del detenido y si existe una red criminal detrás del transporte. El Ministerio Público adelantó que el caso será tratado como un proceso de crimen organizado.