Unión Europea detecta lotes de palta peruana con altos niveles de cadmio

La palta Hass del Perú, considerada el “oro verde” de la agroexportación nacional, atraviesa un momento de tensión en mercados internacionales. La Unión Europea emitió una notificación tras detectar niveles superiores al límite máximo de cadmio en varios lotes, generando cuestionamientos sobre la seguridad de consumo del fruto y encendiendo la alerta en países como Bolivia y Chile.

Según la notificación europea, fueron observados 14 lotes de palta Hass con niveles que superan los 0,05 miligramos de cadmio por kilo de fruta, metal pesado clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a ello, la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) precisó que dichos lotes representan solo el 0,05% del volumen total exportado a Europa, por lo que no resultan representativos del comercio nacional y están dentro de los estándares previstos.

En Bolivia, medios locales informaron que las autoridades se mantienen a la espera de un informe oficial antes de tomar medidas, mientras que en Chile el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia de las importaciones mediante el Sistema Internacional de Alertas Alimentarias.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, calificó de “fábula” la versión de que la palta peruana represente un riesgo sanitario y aseguró que para que el cadmio afecte la salud, una persona tendría que consumir más de 500 kilos de palta al año.

EXPORTACIONES MILLONARIAS

En paralelo, datos de Fresh Fruit revelan que las exportaciones de palta peruana alcanzaron US$ 1.034 millones en el primer semestre de 2025, con Europa como principal destino —Países Bajos (34%), España (17%) y Estados Unidos (14%)— consolidando al Perú como el segundo mayor exportador mundial, solo detrás de México.

