Oleajes anómalos dañan embarcaciones de pota en Chimbote

Dos embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción de pota quedaron seriamente dañadas en el litoral de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, debido a los oleajes anómalos registrados durante el fin de semana. Los restos de las naves terminaron varados entre el mar y el enrocado, a la altura del pueblo joven Florida Alta, según reportaron los pescadores de la zona.

Ante esta situación, la Capitanía de Puerto de Chimbote dispuso el cierre temporal de los puertos y caletas de la provincia desde el sábado, como medida preventiva frente a la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad.

La disposición incluye la suspensión de todas las actividades marítimas, pesqueras y portuarias dentro de su jurisdicción, debido a que las condiciones actuales no permiten el normal desarrollo de operaciones y representan un riesgo para la vida humana y la seguridad de las embarcaciones.

PUERTO DE HUARMEY

De manera paralela, la Capitanía de Puertos también extendió la restricción al Puerto Huarmey y a la caleta Culebras, en la provincia de Huarmey, donde las autoridades reiteraron el llamado a los pescadores y operadores portuarios a respetar las medidas hasta que las condiciones en el mar mejoren.