Sucamec destruyó más de 600 toneladas de explosivos decomisados entre los años 2024 y 2025

Más de 600 toneladas de explosivos fueron destruidas en el país durante los últimos dos años, como parte del trabajo que realiza la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Este esfuerzo constituye una firme estrategia del sector Interior para evitar que materiales decomisados de alto poder destructivo pongan en riesgo la seguridad.

La entidad detalló que, del total, más de 39 toneladas fueron eliminadas directamente por la Sucamec. Además, como parte de su competencia en materia de destino final, dispuso que sus administrados destruyan más de 561 toneladas bajo estricta supervisión. También se resolvió la donación de más de 40 toneladas a las Fuerzas del Orden para reforzar sus operaciones en zonas estratégicas del país.

La Sucamec precisó que su función se enmarca exclusivamente en el ámbito administrativo, a través de la fiscalización a sus usuarios para verificar el cumplimiento de las normas que regulan la adquisición, uso, transporte, almacenamiento y disposición final de explosivos de uso civil. Esta labor le ha permitido ejecutar 6578 acciones de control a nivel nacional, mediante las cuales sus inspectores verifican la trazabilidad de estos materiales.

Ante la detección de indicios de desvío hacia actividades ilegales, la Sucamec comunica de inmediato a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos tipificados en el artículo 279° del Código Penal.

Desde el año 2024 hasta la fecha, la entidad ha incautado más de 148 toneladas de explosivos y ha inmovilizado más de 192 toneladas de estos materiales peligrosos. Estos resultados han contribuido a reducir los riesgos asociados a su uso indebido, fortaleciendo así la seguridad ciudadana y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Además, solo en 2025, la presencia de la Sucamec en la provincia de Pataz, La Libertad, permitió, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano, la incautación de más de 7 toneladas de material explosivo, 193 armas de fuego y 6757 municiones, todos ellos presuntamente destinados a actividades de minería ilegal.

Con estos resultados, la Sucamec reafirma su compromiso de seguir trabajando con firmeza y responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, con el objetivo de contribuir a la seguridad de la población.