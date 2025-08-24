Al menos dos muertos y cuatro heridos graves deja despiste y volcadura de camioneta en Áncash

Los miembros de una familia que viajaban en una camioneta sufrieron un grave accidente en el kilómetro 370 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del sector Antival, en la provincia de Casma, región Áncash.

En el accidente falleció el suboficial de la PNP Carlos L. (27), y su abuela Angélica M. (80), mientras cuatro familiares quedaron heridos de distinta consideración siendo trasladados al Hospital Regional Eleazar Guzmán.

COLISIÓN FRONTAL

Según las primeras indagaciones, la camioneta se despistó y volcó violentamente luego de que el conductor intentara evitar chocar frontalmente contra un camión frigorífico. La maniobra provocó el trágico desenlace.

Las autoridades investigan las causas del fatal accidente. Testigos señalan que la neblina registrada la tarde de ayer habría disminuido la visibilidad del chofer de la camioneta, desencadenando el incidente, informa Andina.