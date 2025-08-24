Huancayo: sujeto celoso golpea a esposa hasta dejarla inconsciente y con fracturas en todo el cuerpo

Dominado por los celos, un trabajador de construcción civil, identificado como Juan T. P. (43), cogió una tabla y golpeó a su esposa, Tomasa S.P. (40), por varios minutos, hasta dejarla inconsciente y con fracturas en todo el cuerpo.

Asustado porque la mujer no reaccionaba, el hombre la trasladó a un hospital, donde le diagnosticaron encéfalo craneano, heridas múltiples, fractura de antebrazo derecho y traumatismo torácico cerrado, por lo que quedó internada.

TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Personal del centro de salud informó a la policía del hecho y el hombre fue detenido por tentativa de feminicidio y trasladado a la comisaría de Huancayo. Familiares de la víctima dijeron que el hombre la golpeaba por cualquier motivo.

Vecinos de la pareja señalaron que ambos siempre discuten, principalmente por los celos del hombre, eso fue lo que pasó anoche y el sujeto otra vez la golpeó. Esperan que tras este incidente se separen pues viven en constante violencia.