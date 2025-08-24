La Libertad: "operativo Awqa" permitió liberar mineros secuestrados y desarticular red criminal

El Comando Unificado Pataz realizó un operativo en el sector Carhuabamba – Anexo Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, región La Libertad, logrando rescatar a un hombre secuestrado, evacuar a tres heridos y recuperar el cuerpo de un fallecido.

Durante la operación, denominada “AWQA”, realizada la tarde de ayer en el interior de una bocamina, las fuerzas del orden fueron atacadas con armamento de corto y largo alcance, explosivos y sollamados. El enfrentamiento duro más de 36 horas.

MINERA SANONE

Como resultado de la intervención, dos integrantes de la red criminal se rindieron, mientras que cinco presuntos delincuentes resultaron heridos. Asimismo, se incautaron un fusil, una pistola, municiones de diverso calibre y material explosivo.

La operación se ejecutó tras el ataque ocurrido el 21 de agosto en el mismo sector, cuando un grupo armado disparó contra los trabajadores de la minera Sanone, causando la muerte de uno, heridas a tres más y el secuestro de un ciudadano.