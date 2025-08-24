Ayacucho soporta fuertes vientos y torrenciales lluvias: viviendas y colegios resultaron afectados

La provincia ayacuchana de Huanta ha sido la más afectada por los fuertes vientos y torrenciales lluvias que azota la región desde hace unos días. En el distrito de Llochegua varias viviendas y dos colegios resultaron dañados.

Los pobladores solicitaron con urgencia la intervención de las autoridades regionales tras los daños registrados en los centros educativos que terminaron inhabitables, varios salones están inundados y otros se quedaron sin techo.

TAMBIÉN AFECTÓ SEMBRÍOS

Asimismo, varias viviendas terminaron afectadas dejando a las familias propietarias a la intemperie, temporalmente han sido reubicados en el local comunal. El fenómeno climatológico también afectó sembríos de papa, maíz y yuca.

Pese a la magnitud del fenómeno, no se reportaron daños a la salud de las personas. Los moradores advirtieron que los vientos fuertes tienden a intensificarse en esta época del año, lo que incrementa el riesgo para los ciudadanos.