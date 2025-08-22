Al menos dos muertos y siete heridos deja choque entre tráiler y camioneta de serenazgo en Puno

Una camioneta del serenazgo del municipio de Canchis, Cusco, colisionó anoche contra un tráiler en el kilómetro 1232 de la vía Cusco-Juliaca, Puno, causando la muerte de dos personas y dejando heridas a siete personas.

Los policías y bomberos llegaron al lugar del siniestro, donde tras varias horas de intenso trabajo lograron rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia hasta el hospital San Juan de Dios de Ayaviri.

EXCESIVA VELOCIDAD

Familiares de los heridos llegaron hasta el nosocomio y se mostraron muy consternados por lo sucedido. Se teme que el número de fallecidos aumente con el pasó de las horas, pues varios de los lesionados están graves.

Testigos relatan que ambas unidades iban a excesiva velocidad y la poca visibilidad de la zona habría provocado la tragedia. Las autoridades realizan las diligencias respectivas para esclarecer las causas del fatal accidente.