Loreto: consejero regional denuncia que patrulla colombiana lo intervino en zona fronteriza peruana

Foto La República

Luis Meder, consejero regional de la provincia del Putumayo, denunció que una patrulla colombiana lo detuvo la tarde de ayer, 21 de agosto, cuando estaba en una embarcación recorriendo el río Putumayo a solo 10 minutos del distrito de Santa Mercedes.

Dijo que los agentes extranjeros le revisaron todas sus pertenencias e, incluso, le insistieron que ingrese a su barco. Ante esto, Luis Meder presentó sus credenciales de consejero lo que hizo que la intervención termine inmediatamente, informa Exitosa.

Al respecto, la Asociación de Municipalidades de la región Loreto, reveló que, si bien esas intervenciones son periódicas, desde la tensión fronteriza luego que el gobierno colombiano cuestionara la soberanía peruana sobre la isla Chinería, estas aumentaron.

DEFENDIDO NUESTRAS FRONTERAS

"Lo sorprendente es que estábamos en el río Putumayo en territorio peruano y nos identificamos, le di mi credencial como consejero regional (…) les pregunté por qué estaban en territorio peruano haciendo intervenciones a peruanos. Yo les dije que iba a alertar de esto", relató Meder.

Finalmente, la Asociación de Municipalidades de la región Loreto pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, actuar en defensa de la población loretana, "que siempre hemos defendido nuestras fronteras y estamos dispuestos a seguir haciéndolo", manifestaron en el documento.