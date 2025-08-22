Decomisan unas 20 mil cajas de conservas adulteradas en Chimbote: estaban listas para ser distribuidas

La Policía Nacional y la Fiscalía de Chimbote decomisaron unas 20 mil cajas de conserva de pescado adulteradas. Los responsables manipulaban las fechas de fabricación y de vencimiento para revenderlos como si fueran nuevos.

Los encargados usaban thinner para borrar la información original de las latas y luego ponían nuevas fechas con la ayuda de una máquina especializada. Durante la intervención se encontraron etiquetas de conocidas marcas.

PRIMER DÍA DE TRABAJO

Las autoridades señalaron también que los productos adulterados eran almacenados en condiciones insalubres, con cajas apiladas en el suelo y al lado de los baños. Las conservas estaban listas para ser distribuidas a bodegas y mercados.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que el caso constituye un grave atentado contra la salud pública, los encargados del cambio de fechas de las conservas quedaron detenidos, indicaron que era su primer día de trabajo.