Vigésimo friaje en la Selva: Senamhi alerta por lluvias intensas y bajas temperaturas desde el domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que una nueva masa de aire frío ingresará a la Selva sur la madrugada del 24 de agosto y se desplazará hacia la Selva central y norte en los días siguientes. Este fenómeno, catalogado como el vigésimo friaje del 2025, afectará a nueve departamentos con precipitaciones, tormentas eléctricas y descensos bruscos de temperatura.

LLUVIAS Y TEMPERATURAS EN DESCENSO

De acuerdo con el pronóstico, el friaje traerá acumulados de lluvia cercanos a los 40 mm/día en la Selva sur y alrededor de 35 mm/día en la Selva central, acompañados de descargas eléctricas y una densa cobertura nubosa. En cuanto a las temperaturas diurnas, se esperan valores cercanos a 23°C en la Selva sur y 28°C en la Selva central y norte, mientras que las nocturnas descenderán hasta los 14°C en zonas de Madre de Dios, Cusco y Puno.

REGIONES BAJO ALERTA

El Senamhi emitió una alerta para los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, donde se prevén condiciones más severas. En provincias como Tambopata, Satipo, La Convención y Atalaya, se pide a la población tomar precauciones frente a posibles inundaciones, deslizamientos y afectación a cultivos.

Entre el domingo 24 y el martes 26 de agosto se espera un incremento de la velocidad del viento en la Selva sur y central, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar caída de ramas, aniegos y daños en techos precarios, por lo que las autoridades recomiendan reforzar viviendas y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.