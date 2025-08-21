La Libertad: cómico resultó lesionado tras ser atacado por una vaca durante una ‘corrida bufa’

Un artista de baja estatura quedó inconsciente tras ser embestido por una vaca durante una ‘corrida bufa’, que se desarrolló en la Plaza de Toros de Huamachuco, región La Libertad, como parte de la festividad de la Virgen de la Alta Gracia.

Según los asistentes, un grupo de cómicos caracterizados como personajes del programa infantil el ‘Chavo del 8’, hacía una dinámica con el animal y, acto seguido, lo mandaron al toril. No obstante, la vaca volvió y embistió al artista ‘Pompín’.

ESTADO DELICADO

El comediante fue lanzado unos tres metros y terminó tendido a un costado de la plaza ante el grito aterrado de los asistentes. Sus compañeros, muy angustiados, interrumpieron show, distrajeron al animal por unos minutos y auxiliaron al artista.

Serenos de la provincia de Sánchez Carrión subieron inmediatamente a ‘Pompín’ a un patrullero y los trasladaron hasta el Hospital Leoncio Prado, según informa RPP el estado del cómico es delicado, pues llegó inconsciente al nosocomio.